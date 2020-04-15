關鍵字：新冠病毒，疫情，華為，經貿，技術，聯繫，5G，清算，美國壓力

英國新冠病毒疫情加劇，一些政客持續呼籲限制陸英之間經貿及技術聯繫，甚至放話，要在疫情緩解之後，重新評估與大陸關係，考慮更嚴格控制高科技和其他戰略行業。陸媒《環球時報》15日引述大陸學者分析，英國對陸政策受美國很大影響，才會有一樣「中國需要為新冠肺炎疫情負責」言論。受到國內外壓力影響，英國政府存在限制華為或其他陸英合作的可能性。

英國廣播公司（BBC）報導，華為13日公布一封信件，呼籲英國政府堅持允許該公司參加英國網路建設的決定，不要屈服於壓力予以改變。

今年1月，強森政府決定允許華為參與英國5G網路非核心部分建設，但參與上限不得超過35％。上個月，執政的38位保守黨議員，投下與政府立場相悖的票，要求在2023年前把華為從英國5G網路建設中排除出去。

路透14日報導，英國保守黨議員大衛．戴維斯表示，英國政府應尋求一切機制，以防止將該國半導體智慧財產權供應商「Imagination」科技公司的技術基地轉移到大陸。

BBC稱，英國一些人士認為，大陸在疫情暴發初期處理失當，也擔心英國對大陸技術和企業的過度依賴。最近，英國政府的幾位高級官員表示，等目前的疫情危機過後，會「清算」對陸關係。

英國《衛報》報導，英國情報機構日前表示，英國需要考慮是否需要限制大陸企業對通信和人工智慧等高科技企業的收購，以及是否應減少大陸學生在英國大學的科研機會。英國情報機構還聲稱，大陸在1月和2月的新冠病毒感染病例及死亡人數明顯少報。不過，英國情報部門軍情五處、軍情六處認為，允許華為有限度參與英國5G建設是正確的。

《環球時報》報導，中國人民大學國際關係學院教授王義桅分析，英國對陸政策很大程度上受美國影響，而目前美國的要求是「只要我反對的事情，我的盟友就必須反對」，因此一些英國政客受到美國壓力，這也是為什麼英國國內會出現一些反陸言論，包括「中國需要為新冠肺炎疫情負責」言論。

王義桅認為，受國內外壓力影響，英國政府存在進一步限制華為或其他陸英合作的可能性。

截至14日，英國新冠肺炎累計確診病例93873例，累計死亡病例12107例。

(中時 )