方志友與楊銘威結婚4年多、育有一女一子，今卻被週刊爆與合作TVBS新戲《粉紅色時光》的小鮮肉、也有女友吳心緹的吳念軒，流出一段行車記錄器曖昧車上對話。方志友經紀人表示，「志友在言語尺度上沒有拿捏好，她覺得抱歉也會好好檢討反省」，她拍完戲後就回歸媽媽與人妻的居家生活。吳念軒聽聞爆料內容，第一時間也向經紀人澄清解釋：「她是人妻耶！」

而方志友的老公、也身兼該劇執行製作人的楊銘威表示，他了解志友很愛亂講話的個性，不會太認真看待這件事。

吳念軒透過經紀人強調，兩人相處只是如哥兒們，喜歡瞎聊亂講話，方志友對他而言像姊姊，拍戲時他一向會為了角色需要，和對手演員從交朋友開始，培養出戲裡該有的感情，但兩人真的沒有怎麼樣，且拍完戲殺青至今一個多月，兩人也沒聯絡。他沮喪問經紀人「是否以後拍戲都不要跟女主角私下有聯繫」。

經紀人表示，吳念軒拍戲時會基於代入感，主動對人好、關心這女生，盡量相處、想著對方的優點，希望把角色詮釋好，之前拍《月村歡迎你》時他也一樣會接送李佳豫去台南，也許力道不夠精準，但合作幾檔戲下來就是戲散情散，不曾假戲真做。他確實言語失當，但並未做出踰矩行為。

由於行車記錄器除了身邊人，外人取得不易，週刊報導中提及有一說這一切都因吳念軒女友吳心緹的醋缸炸裂而起，她過去曾與李玉璽交往不歡而散，傳出與她愛黏人、又疑神疑鬼愛查勤有關。對於兩人感情現況，吳念軒經紀人表示，私人感情部分公司真的沒有過問，也不了解兩人相處情況，之前不反對他們談戀愛，也認同兩個年輕人陪伴成長、相互學習。據悉，私下是大暖男的吳念軒，雖然盡量會給女友安全感，但拍戲時就是很專心拍戲，不太會殷勤回女友訊息，也可能因此引來女友猜忌不快。

根據《鏡週刊》報導，方志友和吳念軒曖昧的行車記錄器對話，是有次吳念軒接送方志友，車開到快速洗車的地方，擋風玻璃被白色泡沫全部遮住，方志友這時說：「我們現在在車子裡幹什麼，沒人看得到。」吳念軒回：「不是啊！本來就沒人看得到。」接著一陣東西碰撞後吳念軒笑了，方志友說：「啊～看到了！」對方回：「欸，你真的超白癡的！」吳念軒最後便說：「快對詞！快～哎唷～晚上等著被幹譙」。

(中時電子報)