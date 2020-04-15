目前台灣地區的新冠肺炎確診者以海外返台民眾居多，其中有一對夫妻(案384和393)在美國住了30多年，被爆出在本次返台前已有症狀，卻仍登機，引發爭議。國民黨立委廖婉汝今天質詢時質疑，衛福部長陳時中3月中旬曾宣布，對於明知故犯前往三級旅遊警示區國家(3月21日起指揮中心將全球都列入)的民眾，返台後不但無法獲得隔離補償，若確診新冠肺炎還需加徵治療費用，為何這對夫妻反而不用自費？

廖婉汝今天立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時還表示，對於這對夫妻的狀況，行政院長蘇貞昌還曾喊話請國人不要太計較，她很好奇這對夫妻到底甚麼背景，可以讓政府官員幫忙講話。而衛福部次長薛瑞元表示，這部分可以檢討，但也要考慮副作用，如果加徵醫藥費很貴，他們可能會刻意隱匿病情，反而更糟。

但廖婉汝直言，他們專程回來就是要治療的，怎麼可能會隱匿病情，何況隱匿重大傳染病違反傳染病防治法，要負刑事責任的。薛瑞元聽了之後表示，這點衛福部可以檢討。

(中時 )