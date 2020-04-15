台鐵普悠瑪前年翻覆釀18死200餘人受傷，損失及賠償等費用高達9.58億元以上，監委李月德、方萬富、江明蒼、陳慶財、章仁香介入調查後，發現交通部台鐵局就鐵路行車安全的組織文化、設備維修、程序操作、人員訓練及行車環境等事項均有重大違失，昨天開會確定糾正交通部與台鐵局。

監委說，根據列車動力交接及司機員工作報告等資料，凸顯台鐵局內部組織整體安全意識薄弱，且該局綜合調度所不具路線行車監督與安全控制權限，有失安全運轉調度的趨勢；另現行運務、機務、電務及工務四大部門的橫向整合機制仍有不足，易生安全管理缺漏，皆顯示組織內安全管理制度尚不完善。

監委指出，台鐵局因輕忽主風泵常有強制停機的問題，遲未積極查明根本原因，並讓事故前已頻頻出現主風泵異常的列車持續運轉；另原已完成建置的ATP隔離開關遠端監視系統，在車輛製造商出廠前漏未確認連接配線，抵台後該局也疏於列入驗收檢測項目的疏失，造成列車營運期間均無ATP遠端監視功能，顯有疏於落實鐵路行車安全的設備保修職責，核有違失。

監委表示，台鐵局於完備鐵路行車安全的程序操作，針對行車運轉作業定有相關規範，然而因規定不明，主風泵強制停機現象尚未排除仍行出車，顯有未能落實鐵路行車安全之程序操作職責，核有怠失。

監委說，台鐵局雖有鐵路行車安全的人員訓練，但本次列車發生故障時，除相關人員未能及時判斷列車異常原因並進行妥適處置，也未按規定落實司機員管理及派任，加上司機員未能落實規定填寫紀錄、誤認關閉ATP與動力異常有關，而有失執行鐵路行車安全的人員訓練職責，核有怠失。

監委指出，台鐵局讓司機員在列車異常條件下獨自排除故障，無法專注於行車環境之變化，終肇致列車出軌傾覆，顯有失提供鐵路行車安全環境職責，核有疏失。

(中時 )