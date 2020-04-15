新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，繼先前SUPERNOVA（前名：超新星）35歲隊長允鶴成為染上新冠肺炎的首位韓星後，近日傳70年代紅極一時的樂團「Dick Family」隊長成勝元（서성원）在美國因罹患新冠肺炎病逝，和他同期歌手的魏一清（위일청）也發文哀悼。

「Dick Family」成立於1972年，由7位成員組成，當年代表作品有〈我是醜小子〉、〈再見面〉等。根據韓國媒體報導，成勝元近年定居在洛杉磯，本月7日被確診罹患新冠肺炎，與病魔奮戰6天後，最終於當地時間13日下午過世，而其妻子許英蘭（허영란）目前也在隔離狀態。

「Dick Family」成員李純杏（이천행）昨證實成勝元過世噩耗，歌手魏日清也發文哀悼，說：「他（成勝元）是我的前輩，也是我的老師，我的心與他的家人和所有知道Dick Family的人同在」。

(中時電子報)