民進黨前立委施義芳上周出任台灣世曦工程顧問公司董事長，慶祝花籃擺滿公司宛如「花博」，引發外界議論。國民黨立委魯明哲今(15)日於交通委員會上質詢交通部長林佳龍有無送花祝賀，林佳龍尷尬回應說，「自己沒有特別送」。

魯明哲今日在委員會上播出「慶祝施義芳接任董事長的花海」影片，並質詢林佳龍是否有看過這段「狂賀施董登基大典」的影片，以及是否有送花籃祝賀。對此，林佳龍承認看過，但自己沒有特別送花，但同仁有沒有送，還要回去了解。

魯明哲說，台灣世曦董事長是受交通部、行政院指派，且該公司在台灣涉及重大工程超過百項，但最近新任董事長上任就爆發此事，真的非常不妥。他表示，防疫期間，地方大型慶祝活動都已低調處理，現在大張旗鼓送花真的不妥；且影片從哪裡流出來，爆出影片是否代表內部仍因人事問題鬥爭不斷？魯明哲呼籲，交通部及所屬單位必須去了解。

魯明哲也說，影片中也聽聞，公司人員非常關心「總統的花籃」是否有來，代表董座心思在總統，台灣世曦是專業工程顧問公司，上級單位是交通部、行政院，但主事者似乎想凸顯與總統的關係，未來交通部敢管「國王的人馬」嗎？他也指出，雖然施義芳已說會檢討，但人格養成也不是一朝一夕，後續還要觀察。

魯明哲最後強調，他最擔心還是桃園機場第三航廈，這是民眾非常期待的建設，台灣世曦也涉及該工程的設計和監造，目前第三航廈也追加許多經費，希望部長能多費心監督。

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(中時電子報)