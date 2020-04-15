新冠肺炎疫情持續，各地風景區人煙稀少，沒有人潮就沒有錢潮，石門水庫遊艇環湖觀光生意大受影響，桃園市渡船遊艇公會理事長范揚煥用三句話描述慘況，2、3月扣除必要開銷，會員分配利潤2月僅數千元，3月更只剩76元，損失慘重。

范揚煥表示，防疫期間，遊艇業都加強消毒，船長、船員、遊客登船都須配戴口罩、量額溫，但2月中旬開始遊客越來越少，以前20個人才開船，現在10個人就開船了，到了3月14艘遊艇出船不到20趟，但業者收入是總營收扣除人事費、茶水點心等必要開銷，3月平均利潤只剩76元，讓業者大嘆怎麼活下去。

桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春指出，以往石門水庫水位下降，就算無法停靠薑母島，還是會有遊客喜歡逛龍珠灣路線，或是專程來看水位下降才看得見的土地公廟等，結果疫情發生後，現在4月根本1為遊客都沒看到。

對於石門水庫遊艇業者爭取紓困範圍，桃園市觀旅局長楊勝評表示，將協助石門水庫遊艇業者，積極向中央爭取納入。

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(中時電子報)