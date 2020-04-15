台灣最大網通品牌友訊（2332、D-Link）爆出公司經營權大戰，董事長胡雪今天表示，對於董事、獨董主動結盟市場派，枉顧友訊股東、員工權益，本人深感痛心，將會盡其所能守住公司，保護員工和股東。

據悉，友訊董事長胡雪先前已透過關係與市場派人馬溝通，包括李中旺、台灣鋼鐵集團會長謝裕民等陣營多次表態可讓的席次，從1席談到4席，但到目前還無進一步的共識情況之下，雙方人馬都在加碼增持股票數。市場派兩名獨董也於4/14提案並於聯合晚報登報，6/1召開臨時股東會及解除胡雪的董事資格。

友訊科技創立34年，曾為全球中小企業及家庭網路市場占有率之冠，是國內網通第一大廠，1986年高次軒、林榮春、李中旺、張傳財、楊震威、國乃強、權福生共7人合夥創業，其中高次軒於2008年驟逝，現由其遺孀胡雪擔任董事長。

而李中旺則與現任獨董馮忠鵬、鍾祥鳳、前友訊總經理林仕國皆在結盟「台灣鋼鐵」的市場派提名的董事候選名單中，驚傳友訊家變。

以下為友訊科技董事長胡雪今天早上發表的公開聲明全文。

隨著友訊體質轉佳，走過轉型陣痛期時，市場卻傳出若干董事、獨董主動結盟市場派，枉顧友訊股東、員工權益，本人深感痛心，也呼籲和市場派結盟的董事、獨董，經營權爭議是一時的，但對友訊的傷害，卻是難以磨滅，過往本人始終不願主動出擊，但求能以友訊及友訊股東、員工的未來為優先考量，將傷害降至最低。

近來友訊因部分董事、獨董結盟市場派，爆出經營權爭議，甚至躍上新聞版面，對股東、員工、社會造成紛擾，本人深感不安，為捍衛友訊員工、股東權益，因此對外說明，期盼外界能給予諒解和支持，本人也會盡其所能守住公司，保護員工和股東。

友訊是由先夫高次軒偕同六名同仁創辦，從默默無聞的小公司，篳路藍縷，一路成長、茁壯迄今，也是國內少數靠著自有品牌「D-Link」揚名國際的公司，自1993年上市後，一直是國內知名的科技品牌之一。

先夫在2008年驟逝後，友訊的經營高層屢屢遞嬗，2017年時，本人幸賴董事會信任，接手董事長一職，一直期盼能尋找適合專業人才，打造最佳經營團隊，讓友訊能越來越好，提供股東、員工應有回饋和報酬。

友訊今年要滿34歲了，一向是國內網通品牌的領導者，近年來，友訊力圖轉型，朝著毛利提升、費用減少和資源整合三大方向安排，期盼友訊能有下個30年的美好歲月。當然轉型之路大不易，近年獲利表現也不如預期，使得不少股東失望，股價表現也不盡人意，但隨著友訊逐漸走過轉型的陣痛期，友訊就能品嘗到轉型後開花結果的美好。

友訊近來將核心業務從消費市場轉往商用市場，不和中國低價品競逐紅海，轉而跨入門檻高、利基高的商用市場藍海，這段歷程相當艱辛，員工也致力於此，今年爆發新冠肺炎後，商用市場大幅應用也證明友訊這段艱苦的轉型之路是對的。

隨著5G時代來臨，友訊也積極籌備相關應用服務，希望能提供企業、消費者最穩定、快速、安全的使用環境和科技生活。

友訊提供家用的mydlink、企業的Nuclias Cloud雲服務也將成為下一波友訊營收成長動能，以「Nuclias」為例，就受到日本電信大廠和法國高中的青睞，隨著加值服務收費的商業模式越趨成熟，預估未來3到5年間，友訊在垂直企業市場的市占率將有大幅成長。

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(中時電子報)