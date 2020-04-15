多位立委關注台海情勢，以及美陸在台海的軍事活動，國防部長嚴德發上午在立法院說，台海現在的確是熱區，中共與美方的活動較以前多，雙方有相互較勁味道。

有關中共疫情期間的軍事活動，嚴德發表示，他有3個目的，一是代表其軍力不受疫情影響，二是演訓強度增加，對我恫嚇，三是中共與美方在此區域競爭。嚴德發強調，有關台海週遭動態我都能掌握。

國民黨立委江啟臣質詢如果中共如果動武有什麼徵候，嚴德發說，最主要看軍事徵候還有戰略意圖，最簡單來說，就是部隊集結。

(中時 )