陸與美方活動增多 嚴德發：台海確是熱區 11:432020/04/15 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長嚴德發。呂昭隆攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 多位立委關注台海情勢，以及美陸在台海的軍事活動，國防部長嚴德發上午在立法院說，台海現在的確是熱區，中共與美方的活動較以前多，雙方有相互較勁味道。 有關中共疫情期間的軍事活動，嚴德發表示，他有3個目的，一是代表其軍力不受疫情影響，二是演訓強度增加，對我恫嚇，三是中共與美方在此區域競爭。嚴德發強調，有關台海週遭動態我都能掌握。 國民黨立委江啟臣質詢如果中共如果動武有什麼徵候，嚴德發說，最主要看軍事徵候還有戰略意圖，最簡單來說，就是部隊集結。 (中時 ) #中共 #台海 #活動 #軍事 #美方 也許您會感興趣 推薦閱讀 共機遠海長航訓後 國防部證實：美艦通過台海 07:522020/04/11 政治 維護印太安全 美軍艦連2日巡航台海 09:112020/04/11 兩岸 美艦航行台海 電偵機又現蹤南部海域 13:132020/04/11 政治 美軍頻巡台海 美最高武官：對手勿懷疑美軍實力 16:512020/04/11 兩岸 暗潮洶湧 美中台艦擠著逛台海 04:102020/04/13 焦點新聞 兩岸交流愈頻繁 台灣愈安全 04:102020/04/13 兩岸要聞 疫起救觀光 花蓮祭1折優惠券 04:102020/04/13 地方新聞 社論／遼寧航艦是和平或戰爭訊號？ 04:102020/04/13 時論廣場 陸暫停恢復大型體育和聚集性活動 12:472020/04/13 兩岸 戶政所閒置空間 變活動中心 04:102020/04/14 地方新聞 軍事熱門新聞 糟糕！羅斯福號最初感染者是反應爐控制員 - 軍事 陸與美方活動增多 嚴德發：台海確是熱區 - 軍事 1人才染新冠亡！美艦羅斯福號又有水兵進ICU - 海軍 影》俄陸軍接收首批T-90M「突破式」戰車 - 軍事 遼寧艦在南海演訓 美偵察機今又現蹤 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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