受到新冠肺炎疫情影響，消費者對銀行數位金融服務的使用度倍增，渣打國際商業銀行除了在業務面積極落實數位金融，在行銷模式也率先展開數位轉型，導入行銷科技在品牌宣傳策略，並透過內容行銷，創造長期迴響，讓品牌命中消費者的心。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示，「呼應現代人『機不離手』的習慣，渣打銀行近年來大量運用數位平台與社群行銷，以搶占消費者心中的「心占率」，敏捷靈活的思維與作法，成功讓渣打銀行的品牌好感度大幅提升。儘管近來受到疫情影響，部分商業活動因此停擺，但渣打銀行選擇主動出擊，持續與消費者的生活及需求建立連結。」

隨著千禧世代成為消費主力，社群媒體在近年也成為各家品牌行銷必爭之地，渣打銀行Facebook粉絲專頁於2018年7月成立，目前已突破10萬粉絲，持續累積社群聲量；在社群媒體操作上，更跳脫以往金融業偏重產品與促銷訊息為主的模式，而改以輕鬆生活化的內容行銷切入，貼近「滑世代」吸收資訊的習慣與喜好。

渣打銀行Facebook粉絲專頁長期關注多元與包容（Diversity ＆ Inclusion）、友善生活、環境永續、弱勢關懷等軟性議題，專頁雖以台灣使用者為主，但呼應渣打銀行國際性銀行的優勢，專頁小編也不定期分享全球各地新知或投資理財創新產品及服務，帶入國際視野，提供有價值且實用的內容，連帶提升粉絲的互動率。而近來肺炎疫情蔓延，渣打銀行Facebook粉絲專頁更是在疫情初期，即「超前佈署」主動宣導防疫觀念，鼓勵臉友一起防疫動起來，善盡渣打銀行作為企業公民的承諾。

陳穎勳強調，「品牌與客戶的關係，並不是只有在進行交易的當下才開始，等到交易完成就結束；而是必須透過長期的累積與經營，創造深度的行銷溝通，才能提升消費者對品牌的好感度和信任度。」如同渣打銀行強調「以客戶為中心」的核心精神，渣打銀行在規劃行銷內容也秉持從消費者角度出發，並充分運用行銷科技提升效益，在初期前導階段構思產品方案時，即透過調查蒐集分析客戶需求，結合數據驅動分析模式掌握目標客群的行為與型態等資料，從消費者心聲與痛點著手，發展出真正以客戶為導向的產品與服務。

以2019年底推出的「渣打優逸理財」服務為例，除產品設計鎖定新興富裕族群的消費理財需求以外，推出後的行銷溝通策略也運用數據智能與行銷科技，搭配情境式行銷與名人代言，結合數據驅動分析，深入瞭解目標客群的行為與型態等數據資料，搭配行銷科技的機器學習與動態即時行銷掌握目標客群數位足跡與情境；更以程序化及模組化方式將不同內容傳遞給不同的受眾，提升個別消費者與行銷內容的相關性，並自動追蹤優化廣告投放策略，不僅提升數位廣告點擊率，也大幅提升品牌記憶度，展現精準數位行銷科技所帶來的倍增效益。

(中時 )