美國總統川普出手協商，讓石油輸出國組織與盟國（OPEC+）在上周達成每日減產970萬桶的歷史性協議，但5月才開始生效，且市場擔憂減產規模無法抵銷需求崩潰，國際油價周二持續暴殺逾10%，今（15日）早盤一度跌深反彈3%，但油價目前處於大幅震盪階段，隨時可能摜破1字頭。

CNBC報導，法國巴黎銀行分析師Harry Tchilinguirian表示，OPEC+減產或可支撐油價，卻無法完全抵銷新冠疫情導致需求下滑的衝擊。

另一家能源公司主管Bjornar Tonhaugen認為，距離5月減產協議實施還有數周時間，且原油供應量減少不只是關掉水龍頭這麼簡單，要留意到5月底，OPEC+的整體減產須達到50％。

Schneider Electric商品分析師 Robbie Fraser則指出，減產協議削減全球約10%供應量，但全球需求暴跌20%~30%，換言之，中短期內仍有大量原油湧向庫存。

據美國石油協會（API）14日公布數據，上周（截至4月10日）美國原油庫存增加1,310萬桶至4.869億桶，比先前分析師預估的1,170萬桶，增加了140萬桶。美國能源部的庫存數據將於周三出爐。

紐約原油周二狂崩10.3%，收在20.11美元；布蘭特原油重挫6.7%，收在29.60美元。截至台北時間15日11點21分，紐約原油上漲2.54%，暫報20.62美元。

(中時電子報)