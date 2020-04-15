中天生技集團子公司合一(4743)上午舉行重大訊息宣布，與全球皮膚醫學大廠利奧製藥及中天上海共同簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥FB825合作研發與商品化的全球獨家授權協議。

據協議，利奧製藥將依約支付合約金與里程金，銷售權利金將視銷售金額由高額個位數到雙位數。本合作案將在台北時間2020年4月15日下午1點同時對外公布。

合一表示，FB825是全球治療異位性皮膚炎首創新藥，已完成人體驗證性試驗，具臨床功效，利奧製藥、全一生技及中天上海皆看到FB825的潛力。

FB825涵蓋兩大適應症，包括異位性皮膚炎、過敏性氣喘。在異位性皮膚炎方面藥物市場價值潛力十分驚人，目前全球唯一上市的新藥是賽諾菲(Sanofi)的Dupixent，2019年(上市的第3年)年銷售值就高達20億美元(約台幣600億)，賽諾菲並在今年初宣布要將Dupixent的年銷值推升到100億歐元(約新台幣3,300億元)以上。

(時報資訊)