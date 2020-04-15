《日股》獲利了結 日經指數早盤跌0.6％ 11:422020/04/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然隔夜美股勁揚，但受到獲利了結賣壓影響，周三日股走跌，失守前一日站上的1個月新高。日經225指數早盤收跌0.60%，為19,521.25點。東證一部指數跌0.54%，為1425.74點。 在新冠肺炎大流行造成的經濟衝擊可能即將結束的樂觀預期下，周二日經指數在強大的軋空行情驅動下飆升3.13%，站上1個月新高。 投資人仍偏好醫療保健股等防禦型股票，銀行、貨運與鋼鐵等景氣股表現不如大盤。銀行股、鋼鐵股早盤均大跌約2.8%，貨運股跌3.1%。航空股跌深反彈，漲1.4%。 (時報資訊) #日股 #日經指數 #指數 #早盤 #貨運 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：台耀、明泰、閎暉、熱映、台橡、超眾、網家 10:012020/04/13 財經 巨大3月業績不如預期 早盤股價下挫 11:082020/04/13 財經 《日股》憂財報染疫 日經指數早盤跌0.76％ 12:162020/04/13 財經 《日股》日股收黑 石油股逆勢漲 16:142020/04/13 財經 《台北股市》盤中焦點股：懷特、大江、愛普、擎亞、明基材、南電 10:172020/04/14 財經 自行車雙雄跌深反彈 早盤爆量大漲 11:172020/04/14 財經 《日股》半導體類股領軍 日經指數早盤漲1.88％ 12:502020/04/14 財經 《日股》軋空行情驅動 日經指數大漲逾3％ 16:312020/04/14 財經 州巧掛牌上市 早盤大漲24％ 09:412020/04/15 財經 《台北股市》盤中焦點股：麗清、科妍、中天、晶彩科、奇力新、華新科 10:172020/04/15 財經 財經熱門新聞 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 即時 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 即時 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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