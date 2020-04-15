雖然隔夜美股勁揚，但受到獲利了結賣壓影響，周三日股走跌，失守前一日站上的1個月新高。日經225指數早盤收跌0.60%，為19,521.25點。東證一部指數跌0.54%，為1425.74點。

在新冠肺炎大流行造成的經濟衝擊可能即將結束的樂觀預期下，周二日經指數在強大的軋空行情驅動下飆升3.13%，站上1個月新高。

投資人仍偏好醫療保健股等防禦型股票，銀行、貨運與鋼鐵等景氣股表現不如大盤。銀行股、鋼鐵股早盤均大跌約2.8%，貨運股跌3.1%。航空股跌深反彈，漲1.4%。

(時報資訊)