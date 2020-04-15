喜逢農曆3月23日天上聖母媽祖聖誕，礙於今年疫情肆虐，全台最古老的澎湖天后宮簡約祝壽，澎湖縣長賴峰偉主祭聖誕大典，祈願國泰民安風調雨順，天后澎湖平安度過疫情。

媽祖是台灣人重要的宗教信仰，400多年澎湖開台天后宮是全台灣歷史最悠久的第1座媽祖廟，名列國家一級古蹟，數百年來巍巍古剎香火鼎盛，這是澎湖人的精神信仰中心。

15日（農曆3月23日）是天上聖母媽祖生日，今年因受到疫情影響，澎湖天后宮取消往年盛大熱鬧慶祝，僅提前1天邀請友廟蒞臨奉茶暖壽，翌日清晨簡單隆重舉行天上聖母聖誕祭祀大典。

依循古禮祝壽科儀，澎湖縣長賴峰偉擔任主祭，天后宮主委蔡光明、議員藍凱元、馬公市代會主席許國政等偕同信眾們上香、獻茶、獻花、獻果、行禮。

賴峰偉表示，澎湖以海立縣，媽祖是以海為生澎湖人心中最偉大的守護神，感念媽祖慈悲濟世庇護出海平安，今年更祈祐澎湖合境平安，肺炎疫情快快散去。

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(中時 )