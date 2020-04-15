新冠肺炎疫情無礙創新科技的發展，全球兩大科技巨頭蘋果、谷歌，近期持續深耕AI人工智慧技術，蘋果買下AI語音新創公司Voysis、谷歌則與加州大學合作開發AI醫療系統。法人表示，AI正扮演新經濟的關鍵角色，未來幾年將帶來趨勢轉折與投資機會，商機潛力爆發可期。

蘋果近期買下專注開發語音技術的Voysis公司，由於後者擁有完整的語言與深度學習技術，能夠將資料庫中的訊息，轉化為語音AI，並與用戶對談，可望為蘋果目前的Siri數位語音助理增添功力。

而谷歌與加州大學合作的AI醫療系統，能夠分析、學習醫療大數據後，協助醫生開立處方箋，避免開錯藥的情形，減少醫療紛爭，進而保障病患的用藥安全。事實上，谷歌早已大量投入AI醫療領域，開發各種影像分析技術，幫助醫生判讀肺癌、乳癌、眼疾、皮膚病等。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，隨著電腦、手機、網際網路發展陸續達到瓶頸，迫使全球兩大科技巨頭都藉重AI人工智慧技術，尋求華麗轉身。不僅透過自主研發，更大量收購AI新創公司，累積AI專利、開發新商機的實力，加速AI普及化發展。

陳世杰表示，AI商轉加快，將帶來兩大投資機會。一是提供AI技術的公司，主要集中在ABC三大項，即：Algorithm演算法、Big Data大數據、Computing運算力，圍繞半導體晶片、雲端服務。二是應用AI的公司，包括：用在製造業的機器人、提供金流服務的金融科技、醫療產業的精準醫療等。

根據PWC報告預估，到2030年，全球AI市場規模將達15.7兆美元，為全球GDP規模增加14％，而AI技術產值約6.6兆美元、AI應用為9.1兆美元，商機潛力可期。

(旺報 )