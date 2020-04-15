中興大學教授侯明宏（左）研究團隊，發現新冠病毒藥物契機，興大校長薛富盛（中）表示，興大及跨國研究團隊將與華安醫學公司董事長邱壬乙（右）合作開發新藥物。（陳淑芬攝）

新冠病毒肆虐，全球疫情嚴峻。中興大學教授侯明宏（前排中）研究團隊，發現「5-benzyloxygramine（P3）」藥物新契機。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

中興大學團隊發現新冠病毒藥物新契機！中興大學基因體暨生物資訊所教授侯明宏以冠狀病毒的核殼蛋白為標的，透過「5-benzyloxygramine（P3）」藥物的疏水作用，造成病毒的核殼蛋白聚集，無法與遺傳物質結合而破壞複製，研究成果發表在國際期刊《藥物化學》獲選封面，獲高度重視。中興大學15日發表此項全球第一個以冠狀病毒的核殼蛋白為標的藥物研究成果。

教授侯明宏針對核殼蛋白研究，從SARS、MERS等一路已長達10多年，與美國喬治梅森大學教授Kehn-Hall共組成的跨國研究團隊長期合作，此次新冠病毒肆虐，研究團隊利用大數據虛擬藥物資料庫，篩選找出一小分子候選藥物「5-benzyloxygramine（P3）」對新冠病毒的核殼蛋白有預測性作用。

侯明宏指出，冠狀病毒的核殼蛋白是結合病毒遺傳物質RNA的重要元件，經研究發現「5-benzyloxygramine（P3）」會造成冠狀病毒的核殼蛋白聚集，向手銬一樣地銬住核殼蛋白頭端區域，引發嚴重聚集，使病毒失去致病能力及抑制病毒複製效果，並證實對冠狀病毒有廣效型和跨物種的抑制效果。

侯明宏團隊的研究成果在今年3月發表在醫藥化學領域重要國際期刊《藥物化學》(Journal of Medicinal Chemistry)，並獲選為該期期刊封面，下載數已達3千餘次，獲學術界高度重視，並成為以冠狀病毒的核殼蛋白為標的第一個藥物。

侯明宏指出，經前導藥物P3抗冠狀病毒廣效性分析，P3對於冠狀病毒的治療指數高達25，一般藥物達到10就具有開發價值。P3藥物開發的具體優勢在於作用於病毒獨有功能的核殼蛋白，降低副作用，提供藥物開發新選擇；可以開發跨物種和廣效型的抗冠狀病毒藥物，提供了完整清楚的藥物與蛋白質分子結構作用機制，可作為藥物結構優化和改善藥物副作用的依據。

中興大學校長薛富盛則表示，研究團隊與台灣的華安醫學公司簽署合作開發備忘錄，未來並將持續和美國跨國合作，合作進行抗病毒藥物的動物實驗和藥物最佳化，開發新藥。

華安公司董事長邱壬乙指出，藥物開發是一條漫長的道路，要經動物、人體臨床等繁複程序，面對現今全球疫情嚴峻，華安公司將與研究團隊積極進行新藥開發。

(中時 )