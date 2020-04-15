高雄市政府青年局15日上午舉行記者會，邀請在地大學與業界代表出席。對於韓國瑜從14日晚間至今連開兩次直播，是否被罷韓逼急了？新聞局長鄭照新說，不要與罷韓與反罷韓扯上關係，市長是表達對高雄市政的認真負責態度。

韓國瑜上午出席青年局啟動創業輔導引擎、助攻青年CEO記者會，他在致詞時說，青年像種子，要好好灌溉、陪養，就有可能開花結果，若疏於照顧，放任其發展，其成功機會就會減少。

青年局長林鼎超表示，為貼近高雄青年的創業需求，導師顧問團70位業師來自各領域的產業菁英、大師級專業人士，把創業經驗分享給青年，希望讓青年在創業時少走一點冤枉路。

對於媒體關心的罷韓議題，鄭照新表示，目前以市政與防疫為主，因為疫情關係，暫時議會有一些程序、時間與形式討論。市府32局處、空中大學等單位已經做好準備，隨時準備向議會報告，無論議會最後決定如何，市府都予以尊重。

他也希望，議會自主，市府不會越權；大家一起監督高雄市政，但不要唱衰高雄。

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(旺報 )