前新北市長朱立倫近日在臉書發布「台灣早安」經濟專題系列，朱立倫15日於三重先嗇宮受訪表示，這波衝擊是戰後最大的經濟蕭條和衝擊，國民黨紓困方案2.0到3.0間，民進黨不要急於否定不同黨派立委提出的建議，否則下個月會「自打嘴巴」。

朱立倫仿效故總統蔣經國行政院長任內「早餐會報」做法，在臉書發布「台灣早安」經濟專題系列。朱立倫表示，這兩天與中小企業談論斷鏈衝擊問題，希望反映給政府，解決中小企業整個供應鏈斷鏈、市場蕭條的問題，之後會安排不同的業者從不同角度振興台灣經濟。

朱立倫表示，前段時間政府低估衝擊，今天IMF直接到告訴你台灣可能是負4，政府要做好紓困條例、方案，現在國民黨提出的看法可能是介於紓困2.0到3.0間，民進黨不要否定其他黨派的立委，反而下個月自打嘴巴，另不要對於疫情太過樂觀，歐美是我們最大市場，台灣供應鏈、市場將受到影響，對於經濟衝擊是非常大的。

(中時 )