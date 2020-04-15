汽車空調壓縮機大廠湧盛電機公布去年財報，2019年營收21.33億元，相較前年成長35.6％，營收、獲利雙創歷史新高，稅後淨利1.08億元，每股盈餘6.01元。董事會通過配發現金股利2.8元，以該14日均價49.01元換算，現金殖利率高達5.7％。

湧盛表示，面對全球經濟衝擊，還是會持續產品開發與客戶維繫，待這波疫情過去後，湧盛便能以更迅速的步伐，持續搶占市場先機。

湧盛以汽車空調壓縮機與熱交換器（水箱、冷凝器、Inter-Cooler）開發、製造及銷售為主要業務，不但是全台唯一車用壓縮機製造大廠，也是全台最大的汽車空調壓縮機出口商。湧盛表示，去年營運動能看俏主要原因是公司在產品自製率上的提升，以及產品品項多元化所致。

湧盛表示，相較其他競爭對手，湧盛更能掌握全球市場資訊，精準開發新品，領先同業量產並銷售，這也使得公司去年在產品自製率上提升25％；自製率提升後，更能掌控成本與品質。此外，受惠陸美貿易戰轉單效應，也讓產品品項更為多元。

法人表示，湧盛的車用壓縮機係屬高品質的AM（售後維修）產品，雖然受到新冠肺炎影響，全球新車車市下滑，但如果汽車零件壞掉還是得進廠維修，這時候換AM的機會就會比換原廠零件的機會還要大，相較起來，受到的衝擊較新車市場小。

(中時 )