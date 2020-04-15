雖然為了配合節奏而NG好幾次，參與表演的員警們還是樂此不疲。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

影片拍攝過程中，穿插員警拿取額溫槍量額溫、酒精噴霧器噴手消毒、戴上口罩。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

警方希望民眾看完這幽默的影片後能夠多體諒員警辛勞。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市政府警察局第五分局及第六分局跨區合作，結合夯曲ANY SONG及詼諧幽默的舞蹈，讓民眾了解警察防疫前後勤務的變化，藉由生動有趣的肢體動作，展現警方為防疫所做的努力，期待民眾在看了防疫宣導短片後除了會心一笑，體會警察的辛勞。

自新冠肺炎疫情爆發以來，全國政府機關總動員，防疫檢疫工作樣樣來，除了第一線辛苦醫療人員外，為了協助查訪「居家隔離」及「居家檢疫」者動態，波麗士大人也忙到不行。

西屯區、北屯區幅員廣大、人口多，疫情延燒，台中市警察局第五及第六分局，為配合政府防疫工作，強化了許多勤務作為，除對洽公民眾測量額溫、酒精消毒，還臨檢稽查各大夜店、酒店等人潮聚集處所。

此外，配合衛生單位宣導民眾戴口罩，保持適當社交距離，查訪居家隔離(檢疫)民眾，員警繃緊神經，就是為了給社會大眾一個安心的環境。

台中市警第五、六分局員警合作宣導防疫觀念，利用假日時間拍攝短片，在於讓民眾了解警方防疫前、後工作模式的改變。

影片拍攝過程中，穿插員警拿取額溫槍量額溫、酒精噴霧器噴手消毒、戴上口罩、查訪居家隔離(檢疫)民眾等動作。

雖然為了配合節奏而NG好幾次，參與表演的員警們還是樂此不疲，紛紛表示能藉由流行歌曲及舞蹈，不落俗套的宣導防疫觀念。

警方希望民眾看完這幽默的影片後能夠多體諒員警辛勞，希望民眾能夠共體時艱，配合政府政策，好好待在家中少外出，保護自己、家人、社會大眾。

(中時 )