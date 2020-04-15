斗六市舊林頭公墓遷葬、清理十多年，市公所將復育為公園，15日動土。玄奇的是，在規畫之初，即有人向市長林聖爵拜託整地挖深4公尺，使先民靈骨都獲安奉，林聖爵半信半疑，最後果真挖出14門骨骸，都安奉八德公墓。
林頭公墓位於斗六市公正派出所正後方，又名「番仔溝公墓」，已禁葬十多年並整地，斗六市公所今年初決定闢為公園。
林聖爵表示，規畫之初突然有人跑來告訴他，城隍爺指示還有先民骨骸上次沒被清出，若要整理該公墓應至少向下挖4米深，他半信半疑。
三月初整地，怪手往下挖三至四公尺深，果然在大樹下發現七門甕裝的骨骸，甕都已破損被樹根入侵，都不完全，隨後又零星在各處找到7門骨骸，都埋得很深。
公用課長孫旺田趕緊前往毗鄰的雲林縣城隍爺廟拜拜稟報，他說，猛然抬頭看到牌匾寫著「你來了」，心頭一震，也替先民靈骨感到安慰，完成一件冥陽兩利之事。
孫旺田說，14門骨骸並不完整，仔細清理後循傳統科儀，裝成三甕，以「林頭公墓無名氏」之名安奉於八德公墓，使享萬年香火。
林聖爵表示，14門骨骸被找出後，進行土壤改良，只要土乾了就會突然來一陣及時小雨抑制揚塵，也讓草木生長順利，整地工程相當順利，想起來滿神奇。
舊林頭公墓將變身鄰里公園，基地面積6732平方公尺，納入毗鄰的國有地共約7000平方公尺，總工程經費300萬，皆由公所自籌。
市長林聖爵說，該公園將設置環園步道、多功能廣場、休憩座椅、矮牆座椅、體健設施、兒童遊具、LED庭園燈等，預計六月竣工。
(中時 )
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