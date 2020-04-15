舊林頭公墓三月初整地時下，寧可信其有向下挖深四公尺深，背後建築即是公正派出所。（斗六市公所提供）

舊林頭公墓三月初整地時下，寧可信其有向下挖深四公尺深，背後建築是公正派出所。（斗六市公所提供）

整地完畢後再進行土壤改良，目前是一塊適合種植草木的土地。（周麗蘭攝）

15日舉行動工祈福祭拜儀式，香案擺設之處就是當初挖出骨骸最多之處。（周麗蘭攝）

斗六市舊林頭公墓遷葬、清理十多年，市公所將復育為公園，15日動土。玄奇的是，在規畫之初，即有人向市長林聖爵拜託整地挖深4公尺，使先民靈骨都獲安奉，林聖爵半信半疑，最後果真挖出14門骨骸，都安奉八德公墓。

林頭公墓位於斗六市公正派出所正後方，又名「番仔溝公墓」，已禁葬十多年並整地，斗六市公所今年初決定闢為公園。

林聖爵表示，規畫之初突然有人跑來告訴他，城隍爺指示還有先民骨骸上次沒被清出，若要整理該公墓應至少向下挖4米深，他半信半疑。

三月初整地，怪手往下挖三至四公尺深，果然在大樹下發現七門甕裝的骨骸，甕都已破損被樹根入侵，都不完全，隨後又零星在各處找到7門骨骸，都埋得很深。

公用課長孫旺田趕緊前往毗鄰的雲林縣城隍爺廟拜拜稟報，他說，猛然抬頭看到牌匾寫著「你來了」，心頭一震，也替先民靈骨感到安慰，完成一件冥陽兩利之事。

孫旺田說，14門骨骸並不完整，仔細清理後循傳統科儀，裝成三甕，以「林頭公墓無名氏」之名安奉於八德公墓，使享萬年香火。

林聖爵表示，14門骨骸被找出後，進行土壤改良，只要土乾了就會突然來一陣及時小雨抑制揚塵，也讓草木生長順利，整地工程相當順利，想起來滿神奇。

舊林頭公墓將變身鄰里公園，基地面積6732平方公尺，納入毗鄰的國有地共約7000平方公尺，總工程經費300萬，皆由公所自籌。

市長林聖爵說，該公園將設置環園步道、多功能廣場、休憩座椅、矮牆座椅、體健設施、兒童遊具、LED庭園燈等，預計六月竣工。

(中時 )