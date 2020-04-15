知名甜甜圈品牌Mister Donut宣布，攜手日本百年老字號抹茶名店「辻利茶舖」合作，共同聯名開發出7款抹茶甜甜圈與2款抹茶飲品，將日本直輸的抹茶融入巧克力沾醬與甜甜圈中，並搭配多種配料，創造出多款特殊風味的抹茶甜點！

因應新品上市，業者並指出，4/17(五)～4/19(日)任選四個甜甜圈或點心（須包含一款辻利抹茶系列新品），其中一個就由Mister Donut招待。

據Mister Donut介紹，本次Mister Donut與辻利茶舖合作開發的抹茶甜點選擇多樣化，其中，針對重度抹茶控特別推薦「辻利抹茶蜜糖波堤」、「辻利抹茶雙層波堤」，將辻利抹茶粉融入Mister Donut當家人氣招牌波堤，QQ口感、咀嚼中愈散發抹茶清香。

另，針對喜歡純粹「抹味」的顧客，Mister Donut推薦「辻利抹茶黃金圈」與「辻抹茶歐菲香」，將辻利抹茶巧克力沾醬，搭配經典蓬鬆黃金圈與濃郁奶香歐菲香，樸實簡單中更能襯托出抹茶的濃、醇、香。

至於「辻利抹茶蘋果法蘭奇」、「辻利抹茶餅乾巧貝」、「辻利抹茶芝麻波堤」，Mister Donut則推薦給輕度抹茶嚐鮮或喜歡多樣變化的朋友。

此外，還有兩款辻利抹茶聯名飲品「辻利抹茶歐蕾」以及「辻利芒果冰茶」，特別使用辻利茶舖日本抹茶粉，分別搭配榮獲世界品質評鑑大賞的瑞穗鮮乳和台灣知名的愛文芒果，不論喜歡濃醇奶香或酸甜清爽水果飲，都可搭配甜甜圈一同享用。

Mister Donut表示，即日起凡購買甜甜圈搭配抹茶飲品，即可享飲品現折11元優惠。4/17(五)～4/19(日)任選四個甜甜圈或點心（須包含一款辻利抹茶系列新品），其中一個由Mister Donut招待。

(工商 )