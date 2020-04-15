民間團體籌組的「十八歲公民權推動聯盟」和立法院跨黨派委員合作組成的「關注世代正義連線」，今天公布「18歲公民權支持度調查」民調結果，近9成民眾同意投票年齡下修、9成以上表達高度支持民法成年年齡下修至18歲。

另外，針對被選舉權年齡下修，該調查指出，約3成反對下修、3成支持下修到20歲、3成支持下修到18歲等分歧態度。

據美國2018年統計，目前全世界235個國家及地區中，僅剩巴林、喀麥隆、東加王國、科威特、黎巴嫩、諾魯、阿曼群島、薩摩亞群島、新加坡、所羅門群島、托克勞群島等11個國家或區域 ，和臺灣一樣沒有18歲投票權；台灣也是民主國家中唯一18歲還不能投票的國家。

據台少盟調查，台灣社會對於支持投票年齡下修的比例，早已從2005年起8成以上高度反對，到近十年來逐漸成長為超過五成的支持率；以2019)台少盟及青民協與國教署合作辦理的「投投是道」 選民教育活動為例，全台68所學校、超過37,000名學生，有近7成的學生透過模擬投票表達支持「下修修票年齡至 18 歲」。

聯盟召集人葉大華表示，聯盟主張參採兩階段修憲模式，應以18歲公民參政權修憲案單獨成案，或搭配降低修憲門檻為第一階段優先修憲提案；國會也應盡早啟動組成修憲委員會，讓各界對於修憲的期待能有充分時間討論與意見交換；也可以憲法增修條文「憲法授權法律訂定參政年齡」之方式，移除年齡剛性規定。

(中時 )