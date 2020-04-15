螢幕形象清新的人妻方志友，私下個性大剌剌，聊天常人來瘋尺度大開，被爆出與合作新戲《粉紅色時光》的吳念軒車上曖昧對話後，熟識她私下偶爾愛「講幹話」這一面的朋友有點啼笑皆非。她一個多月前才對媒體大聊特聊與吳念軒拍吻戲時，竟然遇到擔任該劇執行製作人的演員老公楊銘威來探班，她還搞笑說當下有擔心自己會不會太「流露真情」，她也形容吳念軒對她來說就是「很好使喚的弟弟」，對她照顧無微不至，還會載送她往返台北、台中拍戲，根本是「助理小吳」。

上月初媒體從台北下台中探班採訪，方志友就大剌剌自曝與吳念軒拍攝吻戲時，擔任執行製作人的老公楊銘威竟剛好跑來現場探班，搞得兩人神經緊繃，楊銘威還故作大方對吳念軒說：「沒關係，就親，用力親！」

方志友當時說，其實老公不是為了她有親密戲才來探班，而是這場吻戲改期拍攝，竟剛好是老公楊銘威預定探班當天，原本她希望老公等吻戲拍完再出現，「結果當我們親完要看回放時，驚見老公就坐在小銀幕後盯著看，我還心想剛剛會不會太流露真情。」楊銘威事後也解釋自己不是來盯場的，也根本不知道當天要拍吻戲，方志友笑說：「我們都是很專業的演員，他也是有跟別人拍吻戲甚至有床戲呀！

方志友也形容吳念軒是「很好使喚的弟弟」，並細數「助理小吳」貼心事蹟，除了會兼當司機載送她往返台北、台中，等戲時只要她說「很想喝咖啡」，他就二話不說去幫忙買，她嗆到咳嗽時，他會自動遞水；遇到天氣冷，導演一喊卡，他立刻請助理遞外套，連她辦音樂會，他也帶著單眼相機去幫她拍美照，一拍就是700多張，讓她驚呼：「你是攝影大哥嗎？」誇他是細心又貼心的鮮肉暖男。

(中時 )