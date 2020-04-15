台南市第一座水上訓練中心、安南區嘉南大圳水上運動訓練中心今天上午動土。(曹婷婷攝)

台南市第一座水上訓練中心、安南區嘉南大圳水上運動訓練中心今天上午動土。(台南市教育提供／曹婷婷台南傳真)

台南市第一座水上訓練中心、安南區嘉南大圳水上運動訓練中心今天上午動土，未未來將提供全新水域運動休閒場地，除推廣水域運動也提供市民親水，預計明年6月完工。台南市長黃偉哲說，嘉南大圳是台南重要單車山海道，從山區烏山頭到海濱，未來加入水上運動訓練中心，透過休閒景觀的打造，可望成為新亮點。

台南市長黃偉哲表示，風帆、西式划船及輕艇是台南市推展水域運動重要項目，已成全國運動會水域運動競賽項目常勝軍；經多年的努力，基層學校的三級發展也十分完整，重點發展學校有西門實小、安平國中、海佃國中、土城高中及台南海事。

台南市教育局體育處表示，以往台南選手都在安平運河進行水上運動訓練，但設備簡易，嘉南大圳水上運動訓練中心是全市第一座水上訓練中心，規畫可存放120艘船艇的艇庫、訓練管理中心以及浮動碼頭，做為南市水域運動培訓基地，提升台南水上運動能見度。這項工程總經費1.1億元，體育署補助7690萬元，另市府配合款3310萬元。

教育局鄭新輝局長表示，水上運動訓練中心除工程費用外，另規畫1０００萬元添購船艇，供未來台南市訓練選手使用，周邊也將配合台南堤岸山海圳綠道景觀工程，在中心旁規畫親水廣場、休憩空間，打造全新水域運動休閒園區。

台南市議長郭信良表示，市府多年前曾在嘉南大圳媽祖宮舉辦龍舟賽，建議明年移師到這個讓人煥然一新的場地舉辦划龍舟，帶動區域發展。黃偉哲則回應，明年水上運動中心6月順利完工的話，屆時視水文環境、氣候允許的話，他樂觀其成。

(中時 )