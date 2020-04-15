消防局通霄分隊教導民眾與出席單位正確使用滅火器。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

消防局通霄分隊進行防災宣導，強化民眾的防災意識。（苗栗縣政府文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣歷史建築通霄神社為木構造建築，避免天乾物燥引發火災，縣府文觀局鼓勵神社所有權人通霄公所及神社使用者吞霄虎嶼山文化協會，辦理自主防災演練，希望透過強化在地防災應變能力，減少災害發生時，對文化資產的損害，文資科指出，地方辦理小型防災演練期能達到示範效果。

文化資產遭遇祝融，易釀成不可逆的損壞，文觀局文化資產科為強化地方民眾防災意識，由苗栗縣文資中心輔導團隊聯合大學，首次在通霄神社協助辦理災害情境演練，通霄公所、吞霄虎嶼山文化協會列席參加，12日由消防局通霄分隊教導防災應變作為，並讓人員實際操作滅火器的正確使用方式。

文化資產科指出，通霄神社的小型防災演練經驗，將作為苗栗縣文資防災的重要教材，以往由縣府派員進行古蹟、歷史建築巡訪工作，未來透過地方培力，人人都能一起守護珍貴的歷史建築，避免在災害造成嚴重且無法修復的損壞，減少文化資產的損失。

科長郭靜芳表示，通霄神社保有日據時代特有建築特色，戰後因抗日意識型態改建為忠烈祠，2002年登錄為苗縣歷史建築，2005年完成修復本殿基座、拜殿、參道、鳥居等，目前休憩所修復工程已發包，預計5月中旬動工，社務所規畫設計及現況損壞調查工作，也已獲得文化部核定補助。

(中時 )