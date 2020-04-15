A股三大股指走勢分化 滬指午盤收跌0.15％ 12:182020/04/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股三大股指15日早盤漲跌不一，市場格局分化。截止中午收盤，滬指報2,823.16點，下跌4.12點，跌幅0.15％。深成指報10,510.52點，上漲34.81點，漲幅0.33％。創業板指報1,999.17點，上漲13.74點，漲幅0.69％。滬深300報3,815.12點，下跌10.58點，跌幅0.28％。 大盤表現上，醫藥類股強勢衝高，數位貨幣類股漲勢回落，個股跌多漲少。從盤面上看，種植業、數位貨幣、半導體居漲幅榜前列，水泥、景點、乳業居跌幅榜前列。 (工商 ) #漲幅 #A股 #三大股指 #滬指 #數位貨幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情攪局 新光金延發特別股 04:092020/04/11 金融．稅務 金融股存股 甜蜜價到了沒？ 04:092020/04/12 財經要聞 業績＋轉機股發威 興櫃驚奇秀 04:102020/04/13 證券．權證 A股開盤小跌 石油股漲逾1％ 10:462020/04/13 財經 《日股》日股收黑 石油股逆勢漲 16:142020/04/13 財經 滬指收跌13點 兩連跌 16:232020/04/13 財經 《日股》軋空行情驅動 日經指數大漲逾3％ 16:312020/04/14 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股四大指數 漲跌互見 04:102020/04/15 證券．權證 權證星光大道－華南永昌證券 富櫃200 漲勢紅不讓 04:102020/04/15 證券．權證 滬深兩樣情 滬指偏軟 深成指走升 10:292020/04/15 財經 財經熱門新聞 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 即時 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 即時 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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