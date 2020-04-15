大陸A股三大股指15日早盤漲跌不一，市場格局分化。截止中午收盤，滬指報2,823.16點，下跌4.12點，跌幅0.15％。深成指報10,510.52點，上漲34.81點，漲幅0.33％。創業板指報1,999.17點，上漲13.74點，漲幅0.69％。滬深300報3,815.12點，下跌10.58點，跌幅0.28％。

大盤表現上，醫藥類股強勢衝高，數位貨幣類股漲勢回落，個股跌多漲少。從盤面上看，種植業、數位貨幣、半導體居漲幅榜前列，水泥、景點、乳業居跌幅榜前列。

(工商 )

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