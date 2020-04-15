索尼互動娛樂(Sony Interactive Entertainment, SIE)總裁暨執行長(CEO) Jim Ryan 在 PlayStation 官網宣布，在新冠肺炎(COVID-19)疫情期間，為鼓勵使用者可以保持社交距離，滿足使用者「Play At Home」（在家遊玩）的需求，將推出「Play At Home」活動，將提供免費遊戲讓PlayStation玩家可以在家中娛樂；第二則是成立基金來幫助面臨財務危機的小型獨立遊戲工作室，使他們可以繼續為所有玩家提供精彩的遊戲體驗。

Sony Interactive Entertainment宣布「Play At Home」活動，當中包含免費提供遊戲《UNCHARTED: The Nathan Drake Collection》與《Journey》。(SIE提供／黃慧雯台北傳真)

提供在家遊玩的免費遊戲

在「Play At Home」活動中，PlayStation 宣布台北時間 4 月 16 日凌晨 04:00 至 5 月 6 日凌晨 04:00 期間，《秘境探險：奈森‧德瑞克合輯》(UNCHARTED: The Nathan Drake Collection)和《風之旅人》(Journey)兩款遊戲將提供免費下載(德國和中國大陸地區的玩家則是能能免費下載「Knack 2」和「Journey」)，兌換後即可一直擁有。

對大部分的玩家來說，秘境探險：奈森‧德瑞克合輯》應該不須多介紹。這款結合Naughty Dog工作室三部經典作品的合輯將由傳奇角色們帶來世界級尋寶冒險。《風之旅人》遊戲是一段優美、神秘而觸動人心的冒險旅程。遊戲中傳達的對人生價值的思考，在現在可能比任何時候都更加重要。

SIE 提醒，為響應美國和歐洲維護當地網路穩定運作的目標，遊戲下載速度可能會稍慢。對此先感謝使用者的理解和支持，希望所有人的共同努力讓所有人都有穩定的網路可用。

創意基金

獨立開發商是遊戲社群的核心和靈魂，SIE 瞭解許多工作室在疫情期間，正面臨困境及財務危機。SIE設立了基金來幫助他們度過難關。SIE 表示，他們安排了1千萬美金用於幫助獨立開發商夥伴。有關此基金的更多資訊，例如參與標準等，將稍後公布。

(中時電子報)