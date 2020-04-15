《通信網路》友訊爆經營權之爭 市場派6月初開股臨會 12:162020/04/15 時報資訊 王逸芯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友訊(2332)經營權之爭持續上演，市場派公開叫陣公司派，要現任董事長、已故創辦人高次軒妻子胡雪下台，獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳也搶在友訊股東會6月15日之前，召集股東臨時會。 友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳昨在媒體上刊登召集友訊今年第一次股東臨時會公告，以解任第11屆董事高聚投資的董事職務，而高聚法人代表人正是胡雪。 友訊預計今年6月15日召開股東常會，進行董監改選，而馮忠鵬、鍾祥鳳則是在6月1日召集股東臨時會，要解任胡雪。 (時報資訊) #友訊 #市場派 #公司派 #馮忠鵬 #鍾祥鳳 #胡雪 也許您會感興趣 推薦閱讀 中部三大油脂廠 都被市場派盯上 04:102020/04/14 財經要聞 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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