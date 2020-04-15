友訊(2332)經營權之爭持續上演，市場派公開叫陣公司派，要現任董事長、已故創辦人高次軒妻子胡雪下台，獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳也搶在友訊股東會6月15日之前，召集股東臨時會。

友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳昨在媒體上刊登召集友訊今年第一次股東臨時會公告，以解任第11屆董事高聚投資的董事職務，而高聚法人代表人正是胡雪。

友訊預計今年6月15日召開股東常會，進行董監改選，而馮忠鵬、鍾祥鳳則是在6月1日召集股東臨時會，要解任胡雪。

(時報資訊)