新冠肺炎疫情延燒全球，先前主動宣布暫停全球船隊營運2個月的公主遊輪，因應全球疫情持續嚴峻，以及美國疾病管制中心（CDC）近日關於遊輪展延恢復營運的命令，宣布將原定5月10日到期的暫停營運期限，進一步延長至6月30日。

受此影響，公主遊輪同步調整阿拉斯加航線規畫，首度取消旗下阿拉斯加灣遊輪及海陸套裝行程，負責營運的5間公主野外度假木屋、景觀火車及巴士，今年夏天皆不對外開放。不過，旗下翡翠公主號、紅寶石公主號仍將持續提供西雅圖至阿拉斯加的往返航程。

公主遊輪全球總裁斯瓦茲（Jan Swartz）表示，這場在全球爆發的疫情，正用無法想像的方式挑戰著我們的世界。集團十分理解在阿拉斯加長期合作的旅行同業夥伴，以及數千名員工的失落心情，許多人已與集團在阿拉斯加航線上奮鬥數十年。

斯瓦茲表示，公主遊輪希望無論是忠實賓客、旅行同業夥伴，甚至是全球停靠的國家和地區，都能理解集團此次決定。公主遊輪會竭力確保賓客及工作人員的健康、安全與福祉，期待雨過天晴後，重新航向大海的一日能再次到來。

公主遊輪表示，根據不同遊輪行程，每艘船於7月1日後的復航日期均不同。針對此次暫停營運期間延長，受影響的公主遊輪飛航遊輪（Fly Cruise）航程均提供2種取消方案，並將保障旅行社業者在已全額支付卻被取消航程的業務佣金。

公主遊輪指出，若賓客已完全付清取消的航次款項，將提供100％航程款項金額作為未來航程消費金，並額外致贈25％的未來航程消費金。選擇此方案的賓客，必須於2022年5月1日前或當天出發的航次使用未來航程消費金。

至於另一種取消方案，賓客可透過填寫線上表格，申請全額退還所支付款項。選擇此方案的賓客，必須在5月31日前完成表格填寫，否則將以上述未來航程消費金的方式處理。尚未支付全額的賓客，公主遊輪將退還已支付款項。

(時報資訊)