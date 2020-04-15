◎新店隨機殺人 小鄭容和遭求處死刑

新北市新店區3月發生駭人聽聞的隨機殺人案，自稱是「小鄭容和」的23歲王姓直播主，僅因與老婆吵架，即下車持生魚片刀隨機殺死路邊的機車騎士，事後王辯稱他有三種人格，但檢方不採信，台北地檢署15日依殺人罪嫌起訴王男，並求處最嚴厲之刑，也就是死刑。

◎涉性侵殺害女模 嫌逃死一路笑

發生在2017年的南港女模命案，嫌犯程宇一審逃過死刑，遭判處無期徒刑，昨天高院開庭時，律師又出招聲請精神鑑定獲准，未來二審是否會再有變數?但本案一審時，士林地院合議庭以被告程宇非窮凶極惡之徒，未達罪無可逭地步，不能以被告有犯案記錄，認定未來還會再犯，判決無期徒刑。程宇原本擔心會被判死刑，打定主意上訴，聆判後，難掩內心雀躍，嘴角露出笑容還一路笑回看守所。

◎特定高風險地區返台 擬全面普篩

新冠肺炎在全球肆虐，台灣不僅出現數起感染源不明的本土病例，更有大量海外返台國人確診，導致許多民眾要求政府應實施普篩，避免漏網之魚持續在社區出沒。衛福部次長薛瑞元今天在立法院備詢時雖然依舊抗拒普篩，但透露衛福部考慮對特定高風險國家返台者全面普篩。

◎華航改名！ 林佳龍點名台灣3特產

交通部長林佳龍昨在Instagram上傳出三張機身彩繪意象圖，元素包含「Taiwan」、地瓜、珍珠、彩虹、珍奶、復古的三色菜市場提袋等意象，外界好奇，是否為華航改名的修改方向？交通部長林佳龍今天表示，這些只是創意的發想。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)