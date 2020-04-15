新豐鄉鳳鼻隧道西側遭人棄置集塵灰等有毒廢棄物多年，具有「最毒海岸線」之稱，在各單位努力之下，13日清走最後100公噸，立委林為洲15日邀集環保署、行政院海洋委員會等單位共同會勘，未來還將整頓濱海地區，篩分同樣遭棄置已久的一般廢棄物，還給濱海乾淨空間。
林為洲表示，他在上任立委任期就很關注「最毒海岸線」清理狀況，這段清除過程總計584天，而地方也很重視，他得知集塵灰已經清運，因此前往會勘，他表示，有毒的棄置物已經清理完畢，未來海域部分要拜託海洋委員會協助復育，海岸裸露的部分也需要觀察，做防護設施避免受到侵襲。
新竹縣環保局代理局長羅仕臣表示，13日清走最後一批、量近100公噸的廢棄物，送至台灣鋼聯做處理，這段時間耗時近2年時間，也因初期難以精準估算數量，因此在第1期工程結束後，又透過環保署支持、協調，繼續第2期的清除工程。
羅仕臣表示，目前有害的部分已經移除，總量約13000餘公噸，目前岸邊仍有一般事業廢棄物，也繼續爭取經費，將篩分後清除，並做綠美化工程，預計下半年即可發包。
海洋委員會主委李仲威、環保署督察總隊的隊長李健育及海洋資源處、海洋保育署、新竹縣環保局等單位均前往現場會勘，李仲威也表示，未來將與相關單位共同協助復育。
(中時 )
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