集塵灰等有毒廢棄物長期遭棄置於新豐海邊，危害當地生態，也使居民憂心忡忡，終於清理完畢。（莊旻靜攝）

新豐最毒海岸線集塵灰等有毒物質，已於13日清走最後一批，立委林為洲15日邀集相關單位前往現場會勘。（莊旻靜攝）

當地仍留有廢棄物，新竹縣政府將再爭取經費清除並做綠美化工程，預計下半年發包。（莊旻靜攝）

由環保署補助的清運工程前後共計2期，清走多達13000多公噸的有毒廢棄物。（莊旻靜攝）

新豐鄉鳳鼻隧道西側遭人棄置集塵灰等有毒廢棄物多年，具有「最毒海岸線」之稱，在各單位努力之下，13日清走最後100公噸，立委林為洲15日邀集環保署、行政院海洋委員會等單位共同會勘，未來還將整頓濱海地區，篩分同樣遭棄置已久的一般廢棄物，還給濱海乾淨空間。

林為洲表示，他在上任立委任期就很關注「最毒海岸線」清理狀況，這段清除過程總計584天，而地方也很重視，他得知集塵灰已經清運，因此前往會勘，他表示，有毒的棄置物已經清理完畢，未來海域部分要拜託海洋委員會協助復育，海岸裸露的部分也需要觀察，做防護設施避免受到侵襲。

新竹縣環保局代理局長羅仕臣表示，13日清走最後一批、量近100公噸的廢棄物，送至台灣鋼聯做處理，這段時間耗時近2年時間，也因初期難以精準估算數量，因此在第1期工程結束後，又透過環保署支持、協調，繼續第2期的清除工程。

羅仕臣表示，目前有害的部分已經移除，總量約13000餘公噸，目前岸邊仍有一般事業廢棄物，也繼續爭取經費，將篩分後清除，並做綠美化工程，預計下半年即可發包。

海洋委員會主委李仲威、環保署督察總隊的隊長李健育及海洋資源處、海洋保育署、新竹縣環保局等單位均前往現場會勘，李仲威也表示，未來將與相關單位共同協助復育。

(中時 )