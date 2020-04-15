新台幣午盤暫報30元 升值7.1分 12:212020/04/15 工商 數位編輯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新台幣兌美元匯價，在外資重返台股買超，且看好中期後市下，使熱錢匯入態度轉趨積極，周三開市意思一下小幅貶值0.1分後，即強勢走高，早市數度突破30元大關，但受制韓圜兌美元仍屬弱勢，使有關單位為顧及我外銷競爭力，似仍有力阻升破30元壓力。 因此，新台幣兌美元迄午盤暫報30元整數關卡，雖仍大幅升值7.1分，唯仍顯示央行對升破30元的動作，未脫有所為有所不為。 不過，以新台幣短期看升架構未變，加上全球央行多祭出寬鬆救市振興經濟計畫，使台股波段資金行情不必過分看淡。 (工商 ) #新台幣 #午盤 #暫報 #升值 #美元匯價 也許您會感興趣 推薦閱讀 《匯市》美元指數看跌 新台幣開貶5.7分 09:262020/04/13 財經 台股開低走低 新台幣終結連二升 16:302020/04/13 財經 首班類包機解禁 153人開心回家 00:512020/04/14 兩岸要聞 薪資轉帳曝陸網軍加薪14.3％？網瘋傳：五毛變七、八毛 14:092020/04/14 生活 《匯市》台股穩步向上 台幣向30元靠攏 10:002020/04/14 財經 向30元大關靠近 新台幣升至逾一個月新高 16:272020/04/14 財經 《匯市》外資反手買超 台幣戰2字頭 17:052020/04/14 財經 中美貿戰干擾 上市櫃投資大陸海外創10年新低 18:212020/04/14 財經 《匯市》股匯雙響炮 新台幣重現2字頭 09:432020/04/15 財經 A股三大股指走勢分化 滬指午盤收跌0.15％ 12:182020/04/15 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 財經 慘輸台積電5年！陸晶圓龍頭靠這2招追得上？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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