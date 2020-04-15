新台幣兌美元匯價，在外資重返台股買超，且看好中期後市下，使熱錢匯入態度轉趨積極，周三開市意思一下小幅貶值0.1分後，即強勢走高，早市數度突破30元大關，但受制韓圜兌美元仍屬弱勢，使有關單位為顧及我外銷競爭力，似仍有力阻升破30元壓力。

因此，新台幣兌美元迄午盤暫報30元整數關卡，雖仍大幅升值7.1分，唯仍顯示央行對升破30元的動作，未脫有所為有所不為。

不過，以新台幣短期看升架構未變，加上全球央行多祭出寬鬆救市振興經濟計畫，使台股波段資金行情不必過分看淡。

(工商 )