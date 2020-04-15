4月15日是大陸的「國家安全教育日」，香港特別舉行專場活動，多位香港重要官員皆出席。香港中聯辦主任駱惠寧在致詞時不諱言，在制度層面，香港回歸以來國家安全始終是突出短板，應盡快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，絕不能讓香港成為國家安全的風險口。

根據中聯辦官網，該場活動包括大陸全國政協副主席董建華和梁振英、香港特首林鄭月娥、港中聯辦主任駱惠寧、全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠都應邀為活動致辭。港府財政司司長陳茂波、食物及衛生局局長陳肇始、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強及中國工程院院士鐘南山、全國港澳研究會副會長劉兆佳等嘉賓，都圍繞「止暴制亂」 、反港獨、黑暴、攬炒、防控新冠肺炎疫情等主題作專題演講。

駱惠寧在致辭中指出，眼前正在經歷的這場疫情防控戰是事關國家安全的一場大戰，與每一個家庭、每一個人息息相關。在抗擊疫情的關鍵時期用特殊形式啟動「全民國家安全教育日」活動，更讓大家切身體會到國家安全人人有關、人人有責。

駱惠寧強調，維護國家安全需要良好的制度環境、法治環境和社會環境。在制度層面，香港回歸祖國以來國家安全始終是突出短板，應盡快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，決不能讓香港成為國家安全的風險口。

他說，在法治層面，港獨、黑暴等行為導致香港的法治核心價值遭受極大衝擊，嚴重破壞香港安定繁榮，嚴重挑戰一國兩制原則底線，嚴重危害國家安全。對任何危及香港法治根本的行為都應當零容忍。在社會層面，香港全社會都應行動起來，營造有利於同各種危害香港安定和國家安全的行為作鬥爭的社會輿論環境，當前應同心抗疫，反對「攬炒」。

駱惠寧表示，祖國始終是香港的堅強後盾，希望大家共同維護好國家的主權、安全和發展利益，維護好香港的長期穩定和繁榮，共同推動一國兩制行穩致遠。

此次活動還在專題網站上開設了「國家安全教育網絡展」，並以「在疫情影響下，我對國家安全和香港社會安定的體會」為主題展開網路徵文比賽。

(旺報 )