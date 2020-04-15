法務部調查局高雄市調查處聯合高雄地檢署、南部地區機動工作站，日前共同偵破2起毒品有關的案件，分別是國內史上最大宗的毒品咖啡包工廠案及今年最大宗的K他命走私案，15日法務部長蔡清祥特地南下主持破案記者會，同時嘉勉破案有功的同仁。

檢警於2月15日鎖定一只自越南進口來台的貨櫃，開驗檢查後，從405箱成衣中發現夾藏第三級毒品K他命清點數量毛重達211公斤，若以目前K他命市價1公斤180萬來算，總共可獲利3億8000萬元左右，幸好檢警及時破獲，若毒品流入市面，後果不堪設想。

又於3月29日在桃園市平鎮區一處透天民宅，破獲國內史上最大宗毒品咖啡包工廠，總共查扣毒品咖啡包成品6萬8千餘包、一粒眠毒品毛重14公斤，現場逮捕嫌犯林姓、郭姓等共14人，並循線於桃園市楊梅區一處偏僻平房查獲毒品發貨倉庫，及時遏止大量毒品咖啡包流入市面。

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(中時 )