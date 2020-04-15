疫情未歇 港快運暫停航班營運延至6月18日 12:362020/04/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港快運（HK Express）15日宣布，延長暫時停止航班營運安排至6月18日，以應對疫情持續趨勢和亞太地區各國所頒布的入境限制。 香港信報報導，香港快運表示，正密切留意疫情發展，計劃於6月19日起陸續恢復航班營運。與此同時，該公司之官網亦正繼續出售6月19日或之後出發的機票。 該公司將繼續提供彈性安排予受影響的旅客。除了更改出發日期、更改航線或全數退款外，旅客亦可選擇以等值的代金券形式作為退款作將來購買香港快運產品與服務之用。 (工商 ) #香港快運 #航班 #疫情 #退款 也許您會感興趣 推薦閱讀 有男女陪侍酒店 都須停業 04:102020/04/11 生活新聞 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 蔡英文呼籲不能鬆懈 保持社交距離也要保暖 13:082020/04/12 政治 操盤心法－大盤短線偏樂觀 宅經濟概念股續俏 04:102020/04/13 證券．權證 北上資金回溫 陸股逢低布局 04:102020/04/13 投資理財 俄航抵滬毒航班 累計確診60例 12:562020/04/13 兩岸 《電機股》海外待疫情控制 強信-KY盼營收水漲船高 12:002020/04/13 財經 因應疫情衝擊 老行庫 強攻三大貸款商機 04:102020/04/14 金融．稅務 志聖訂單能見度到Q2 全年營運看俏 04:102020/04/14 證券．權證 美股基金強彈 仍有向上空間 04:102020/04/14 投資理財 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。