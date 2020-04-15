香港快運（HK Express）15日宣布，延長暫時停止航班營運安排至6月18日，以應對疫情持續趨勢和亞太地區各國所頒布的入境限制。

香港信報報導，香港快運表示，正密切留意疫情發展，計劃於6月19日起陸續恢復航班營運。與此同時，該公司之官網亦正繼續出售6月19日或之後出發的機票。

該公司將繼續提供彈性安排予受影響的旅客。除了更改出發日期、更改航線或全數退款外，旅客亦可選擇以等值的代金券形式作為退款作將來購買香港快運產品與服務之用。

(工商 )