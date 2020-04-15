27歲女神迪麗熱巴有著大眼挺鼻與瓜子臉，精緻五官讓她被封為「新疆四大美女」之一，近年來人氣正旺的她，工作滿檔，傳聞已有4年沒有休假。近日港媒曝光迪麗熱巴出席活動的「生圖」，可見她皮膚略顯鬆弛老態，看來頗為疲累，但也有網友指出，該組照片是她2年前站台活動的照片，從其他人拍的照片看來沒有疲倦感，應是角度問題。

迪麗熱巴2013年演出首部電視劇《阿娜爾罕》出道，3年前她因接演《三生三世十里桃花》一炮而紅，又因電視劇《漂亮的李慧珍》成為史上最年輕的金鷹視后，隨後得獎無數，年初她演出《三生三世枕上書》又掀話題，最近則在橫店趕拍新戲《長歌行》。

據《東網》報導，成為新一代人氣花旦的迪麗熱巴，背後所付出的代價不少，她曾被媒體拍到每天太陽還沒出現就開工，直到深夜才下戲，還有網友拍到她出席牙膏代言活動，雙頰鬆垮看起來相當疲累，讓不少粉絲頗為心疼。

(中時電子報)