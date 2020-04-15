防疫期間創意不歇息,時報金犢獎為鼓勵青年學子創意競技之平台,並以企業命題之方式,讓學生以實務學習了解市場需求,除一般熟知的廣告主題之外,近年來推動文創相關題型,深獲師生贊同,也藉此發揮台灣優秀的軟實力。

今年文創類項的命題當中,延續2019年的創意火花,推出「南寧崑崙關，海峽兩岸情」命題內容, 南寧崑崙關為2005年南寧崑崙關戰役遺址保護管理委員會成立，希望透過保護古代遺址，營造崑崙關成為一個旅遊景點。崑崙關地處於南寧東北在大明山中，主要南寧赴湖南、貴州之沖隘，長約數十里，形勢險要。崑崙關山嶺延綿，歷來為兵家必爭之地，而崑崙關戰役為抗日戰爭的大型戰役之一，也是桂南會戰中華民國國民革命軍投入戰力最強規模部隊的一場戰役。時間為1939年12月18日－1940年1月11日。

2019年南寧市崑崙關管委會與時報金犢獎共同推出的「南寧崑崙關，海峽兩岸情」，吸引來自兩岸大學生的創作，共收到60多所兩岸高校的創意作品1089件,今年同樣的希望透過華人青年創意人，從崑崙關抗戰文化之中，弘揚中華民族不屈不撓的民族氣節,使承載著深厚底蘊的崑崙關創意和文化，被更多人瞭解和傳承。

崑崙關地標建築-紀念塔。(圖/時報金犢獎提供)

時報金犢獎徵件日期：即日起至9月30日止，最新動態消息請參閱

2019時報金犢獎昆侖關命題得獎作品-金犢獎 3-1。(圖/時報金犢獎提供)

2019時報金犢獎昆侖關命題得獎作品-金犢獎3-2。(圖/時報金犢獎提供)

2019時報金犢獎昆侖關命題得獎作品-金犢獎3-3。(圖/時報金犢獎提供)

(中時電子報)