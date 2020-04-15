美國財政部周二宣布，美國主要的航空公司原則上已同意接受政府提出的250億美元紓困計畫，在航空業遭遇歷來最大危機之際，這筆金援將確保其員工到10月前能保住工作。

美國航空業雖看好客運市場在10月前開始復甦，但也警告空中旅行量的放緩可能一直持續到明年或甚至更久，屆時他們可能需要政府提供新一輪的紓困才能存活。受新冠肺炎大流行影響，美國航空業的客運量已經銳減95%。

美國財政部表示，美國航空集團（American Airlines Group）、聯合大陸控股（United Airlines Holdings）、達美航空（Delta Air Lines）、西南航空 （Southwest Airlines）、捷藍航空（JetBlue）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）等6家美國最大的航空公司，以及另外4家航空公司已同意接受政府援助，將盡快敲定相關協議，並快速撥出款項。

受此激勵，美國航空集團周二盤後股價大漲10.67%，達美航空盤後漲9.58%，聯合大陸控股漲9.55%，西南航空漲7.42%。

(時報資訊)