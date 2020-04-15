紡織股興采(4433)年初以每股40元，公開收購聚紡30%-40%股權，收購期從3月24日至4月13日，目前公開收購條件已告成就。興采持有聚紡股權將近5成（合計先前的7%持股）。5月起，興采營收是否將計入聚紡採合併營收方式，興采近日將和會計師討論。興采轉投資持股的神采時尚，日前也加入防疫國家隊生產隔離衣、防護衣。

興采3月營收為1.72億元，年增33%；聚紡3月營收為0.5億元，年減9.86%。

興采本來就有投資聚紡，持股比重約7%，加計今年的公開收購後，持有聚紡比達5成左右，聚紡今年股東會將舉行董監改選，預料興采人馬將進駐，興采將推派法人代表。興采董事長陳國欽目前同時也擔任聚紡董事長，他從聚紡創辦初期就參與投資，目前個人掌控的持股比例高達17%，為最大股東。

興采與聚紡為上下游關係，興采為全方位節能、環保機能性紡織品的領導品牌，尤其以全球首創的咖啡紗聞名；聚紡則為國內機能性防水透濕布的專業加工廠。興采完成此次的上、下游整合，將有利於產品的品質和產能的掌握度。

至於疫情對今年營運的影響，公司表示，客戶約8成是在歐美，目前2~3Q的訂單能見度都不高。至於轉投資的神采時尚，過去每月營收在5000~6000萬元，加入國家隊生產隔離衣、防護衣有利營收的增加。

(時報資訊)