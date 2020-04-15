基隆象鼻岩岸際有一艘漁船於14日晚上6點多，因為引擎故障而失去動力，在岸際持續漂流，有擱淺的可能性，並且天色漸漸昏暗情況危急，海巡署基隆海巡隊接獲通報立即派出海巡隊線上RB02艇就近前往救援。

基隆海巡隊表示，RB02艇於晚上6點16分許抵達深澳北1.2浬處發現該船，當時岸際湧浪過大持續往岸際漂流中，救援艇見該船離岸過近有擱淺之虞，附近也沒有其他船隻可以協助拖帶，海巡RB02艇立即伸出援手協助拖帶，於晚上7點18分終於人船安全返回八斗子漁港，順利完成救援任務，船長對海巡人員迅速救援解危，由衷感謝。

基隆海巡隊呼籲民眾駕船出海前，要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，以確保自身安全。另外，針對近期新冠肺炎疫情嚴重，海巡也呼籲本國籍漁船切勿在海上與其他國漁船有任何接觸行為，以避免疫情傳入國內，海巡隊呼籲請民眾，若發現海上危難時，立即撥118海巡報案專線。

(中時 )