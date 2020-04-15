民進黨彰化縣黨部評議召集人許廣東排定17日登記。（許廣東提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣黨部主委改選，現任主委邱建富15日在30個鄉鎮市聯絡處主任幹部等陪同下，完成登記參選爭取繼續連任，並發表公開聲明，團結勝選「我們做到了！」強調效法總統蔡英文擔當黨主席做好黨務革新進、強化縣黨部功能、擴大組織。

這次陪同邱建富登記，除了鄉鎮市連絡處主任幹部，還有登記参選全國黨代表的縣議員江熊一楓、林維浩、與縣代表屈炳秋、魏文彬、李宗盛等，指出縣黨部在邱建富的主持下彰化縣成功的「團結全黨、圓融整合、立委勝選、總統大贏」有目共睹。

邱建富公開聲明，「團結勝選彰化做到了！台灣防疫國內民眾國際社會都滿意稱讚；彰化選戰基層黨員中央高層都非常肯定；雖然有雜音與挑戰但我們會更加的努力！挑戰從不間斷彰化縣黨務請您繼續支持。」

有意爭取主委另一參選人許廣東是民進黨彰化縣黨部評議會召集人，支持者今天就抨擊，邱建富是現任主委，登記號召帶職黨工助陣，並不公平，許廣東就打著「不以主委當跳板」當競選主軸，抗衡邱建富「我們做到了」。

許廣東屬綠色連線，得到泛新系支持，預定17日上午登記，前縣長魏明谷、登記參選全國黨代表賴清美和議員尤瑞春、福興鄉長蔣煙燈等，還有綠色連線的中評委詹鑑晉、立委何志偉等登回前往陪同。

從這次登記激烈來看，民進黨挑戰下屆縣長選舉又將繽紛熱鬧，除了邱建富已經表態，魏明谷似也不放棄捲土重來的企圖，抑或是先替陳素月等同派系爭機會，此外，彰化市長林世賢也被視為「蓄勢待發」，和立委黃秀芳等被評估。

(中時 )