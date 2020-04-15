侯友宜體驗桃園實名制洽公，成功進入後還驚嘆：「這樣就好了嗎？」(蔡依珍攝)

侯友宜體驗桃園實名制洽公。(蔡依珍攝)

侯友宜和鄭文燦互相推崇對方。(蔡依珍攝)

新北市長侯友宜15日赴桃園市政府和桃園市長鄭文燦進行雙城防疫交流會議，除針對兩市合作方向、觀光景點人流監測、以及市府出入實名制等措施互相討論，2人也一致認為市區公車也要納入紓困補貼、安心即時上工資格條件太苛，將一同向中央建議。

「今天總算升一個官坐到這個位置！」侯友宜踏入桃園市府12樓會議室時笑言，從來沒有做過台上的位置，20年前在這當警察局長，就是坐在今天新北市副祕書長劉和然的位置，桃園是他曾經工作的地點，有感情跟付出，很開心回到往昔熟悉且有感情的地方，碰到老朋友更開心，像是觀旅局長張其強、教育局長張明文都曾在桃園服務，新北和桃園不只鄰居關係，更是永遠緊密在一起的好朋友。

侯友宜提到，很榮幸跟認真的鄭文燦在這屆一起當市長，防疫期間雖然少見面，但彼此互相欣賞了解學習，讚鄭在大小事總站在第一線用心關心，每天開防疫應變會議、交代事情細膩、盯緊進度，讓他很敬佩，笑言兩人想得差不多，像是今天媽祖生，請各大宮廟事前做好人流管控。

「防疫還有分你我嗎？」侯友宜認為，新北桃園就像一家人要一起往前走，醫療資源、交通運輸、防疫旅館、集中檢疫、居家隔離和線上教材，都是要分享跟共同合作，不只北北桃，桃園還要肩負桃竹苗重責，負擔更大，區域聯防外也要資源分享合作，強調防疫敵人只有一個就是新冠病毒，一定要合作，要補位更要到位。

侯友宜和鄭文燦也都提到，面對中央要一同反映地方聲音，像是國道客運有補助，中央也要考慮市區公車虧損也達3至5成，業者百般無奈，桃園和新北站在同一陣線向中央反映，給市區公車即時紓困；另外像是安心即時上工計畫，投保要滿2個月以上才能申請，將建議中央師法「以工代賑」，放寬資格限制。

侯友宜在副市長李憲明接待下，進入桃園市政府，主動拿出身分證體驗桃園實名制洽公，成功進入後還驚嘆：「這樣就好了嗎？」一度試圖要再「嗶」一次，在工作人員笑答「OK了」步入市府，但他認為要因地制宜，新北市府防疫運作順暢，暫不跟進實施。

「防疫戰爭要成功，中央地方要合作，不能漏接任何一顆球或防疫破口！」鄭文燦則提到，新北和桃園都是提早準備，中央指示下達就能立刻到位、即刻上工，強調病毒不會分地界，要互相觀摩學習防疫對策，好的地方努力補強、不好的要調整，若疫情擴大，更要能跨區合作。

(中時 )