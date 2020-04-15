綠委近日提議華航改名，交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌都支持。但卻讓有台派之稱的台灣基進黨立委陳栢維很有意見，今天發表個人看法支持華航改名，但華航因具半官方性質，與大陸交流能免則免，若造成大陸反制斷航，「那就斷吧」。

華航改名、護照改台灣等「去中國化」議題再度在政壇掀起波瀾，民進黨立委鄭運鵬說「華航是國際民航公司，牽涉很多政治問題，改名引起的效應不難想像，大陸方面一定會氣到跳腳。民進黨團和時力黨團則在這兩天將「護照更名案」、「華航改名」公決案排入院會討論。

陳柏惟指出，改名對華航影響非常巨大，包括商標註冊、航權、事業擴張都會造成損失，甚至需要國際民航組織（ICAO）同意，「但不改名就會一直被中國吃豆腐，所以一定要改」，但當被問及，若被大陸反制、讓兩岸斷航，該怎辦？陳柏維說，「那要斷就斷吧」。

對於陳柏惟的言論，大陸官媒近日也重砲回擊，《人民日報》海外版近日就點名陳柏惟，他上任以來怪誕言論層出不窮，一會兒說臺灣應設下轄陸委會的「內交部」，一會兒說外交部下要成立「中國司」，根本是缺乏常識、邏輯混亂、智商堪憂，更感嘆，這年頭，這樣的人都能當立委。

陳柏惟言論在網路上也引起網友一片譁然，「可憐，被當笑話」、「這哪門子台派？智障台派？」、「斷航以後, 往來的旅客機票錢全部給對岸的航空公司賺走嗎？他一定大腦發育不良」、「蠢到爆」、「斷航了，你怎讓香港人來當兵？前後自打臉」、「跟中國斷航本就是傻到爆，腦殘無誤」、「華航四成營收來自兩岸航線，陳是要把華航玩死才開心？」、「他真的有動腦嗎？」、「為甚麼台中人會選這種立委…好丟臉」。

(中時電子報)