受新冠肺炎疫情影響，原訂今年7月30日至8月3日登場的第21屆漫畫博覽會宣告取消。主辦單位中華動漫出版同業協進會秘書長高世樁表示，漫博向來是廣邀各國嘉賓參與的盛事，也是業者交流的媒合會，但考量疫情在全球擴散，為維護參展單位、嘉賓、動漫迷的權益，只得宣告停辦，但未來將嘗試於網路舉辦線上漫博。

高世樁表示，依往年流程，8月舉辦展覽，參展攤商從3月起就要開始敲定海外嘉賓名單，而漫博活動緣由起自台灣出版商與日本出版商的交流，日本漫畫家、聲優若無法前來參與，對活動影響很大。

此外，高世樁也說，漫博舉辦多年下來，漸漸也成為多國業者的交流媒合會，不只日本，其他海外出版社也會前來觀察台灣動漫市場，台灣漫畫家也可透過活動，與他國業者交流，在經過種種考量、與其餘八大主辦單位審慎討論後，才決議停辦。

漫畫博覽會自1995年舉辦，原為兩年一度的活動，在2003年改為每年舉辦，但因碰上SARS疫情宣告取消當年度的活動，自2004年開始一年一度舉辦至今，固定於暑假登場，活動天數5至6天。近年總參觀人次平均突破50萬。

高世樁透露，雖漫博取消，「但線上漫博一定會做，我們正在規劃中。以銷售面而言，許多漫迷來漫博為的就是拿到漫畫家簽名過的商品，以及限量周邊，未來可能以網路購買取代，我們會持續透過網路、電子報與廣大漫迷保持聯繫，也期待在明年寒假，能夠在動漫節上與動漫迷相見。」

(中時 )