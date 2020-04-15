台南商務會館、安平福爾摩沙酒店捐300份自家星級餐盒及300杯養生茶給永康奇美醫學中心醫護人員。(曹婷婷攝)

台南商務會館、安平福爾摩沙酒店捐300份自家星級餐盒及300杯養生茶給永康奇美醫學中心醫護人員。(曹婷婷攝)

新冠肺炎疫情重創餐飲、旅宿業，台南商務會館、安平福爾摩沙酒店面臨餐飲業績下滑逾5成、住宿減損2成，但今天上午在台南市長黃偉哲見證下，聯合捐贈300份自家星級餐盒及300杯養生茶給永康奇美醫學中心醫護人員，黃偉哲說，昨天是零確診，台南在六都之中確診數最少，多虧防疫人員及醫護人員在第一線為我們努力，也感謝市民配合戴口罩、勤洗手及保持社交距離，使得疫情在第一波、第二波有效控制，但他也呼籲，現面臨更嚴峻第三波，台灣在東西方夾擊中，我們要站穩腳步。

台南商務會館董事長謝文祥、安平福爾摩沙酒店總經理凃振中表示，對抗疫情是一場長期抗戰，第一線醫護人員非常辛苦，需要大家支持及鼓勵，因此他們拿出具體行動，也籲請社會各界多多支持醫護人員。2家業者表示，只要民眾訂購星級餐盒贈送給前線醫護人員加油打氣，台南商務會館就幫忙免費外送，同時訂一份星級餐盒，也會贈送一張價值百元港式點心兌換券，

奇美醫學中心院長邱仲慶說，奇美醫學中心超前部署防疫事項，1月23日就已經部署好初步防疫篩檢站及動線等，確保到院就醫病人、陪病家屬及醫院同仁健康狀態，感謝台南商務會館、安平福爾摩沙酒店為醫護人員加油。

(中時 )