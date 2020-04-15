台灣虎航4月10日公告5月份退、改票辦法後，考量各國疫情發展變化多端難測，今日宣布2020年4月15日晚間23時59分前完成購票、出發日介於6月1日至7月14日的旅客，皆可獲得免費機票改期手續費1次，票價差及稅差須另行支付。

台灣虎航指出，為讓旅客對於未來行程保有更多的調整彈性，贈送的免收機票改期手續費1次，預計將於16日上午8時前自動匯入符合上述條件的訂單中，屆時，旅客可至台灣虎航官網「管理訂單」中查詢及自行更改日期，可變更至2020年10月24日前（含）的同一航線任何航班之旅行區間，只要選擇航班仍有可售座位，至結帳畫面後，僅須支付票價差及稅差，無須支付機票改期手續費。

虎航推出的「放心訂安心改」方案，讓旅客能因應疫情的變化或是旅遊目的地的突發狀況，而能即時變動調整行程。凡於4月16日凌晨0時起至4月30日晚間23時59分止，購買2020年6月1日起至2020年7月14日間出發的旅客，不論是購買「tigerlight」或是「tigersmart」者，即可獲得免收機票改期手續費1次；如選購「tigerpro」者，除原享有免費變更航班日期／時間1次外，亦可再獲贈機票改期手續費1次。

虎航表示，已預購機上餐食的旅客，請務必於航班出發48小時前完成航班變更，如更換後的航班為48小時內出發，造成原始購買的餐食無法提供時，則視同自動放棄亦無法退款。

(中時 )