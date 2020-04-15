午夜時分，有條人影匆忙跑進派出所，神色緊張，說話吞吐，值班警員倒了一杯熱水給這位阿伯喝下，老人家斷斷續續說，「大人…大人…好多死人！」

最近台灣在高雄橋頭、宜蘭羅東也分傳怪手整地時，挖盜用大塑膠桶子的腐屍，和被流浪狗啃咬的人腿，竟而發現駭人聽聞的屍骨遺骸，目前這兩件被「意外」挖出來的命案，都朝他殺方向在追查中。

在台灣，真的有這麼多不為人知的屍骨遺骸，埋在可能是你我經常出入的路旁、或是山谷、荒蕪的菜園、建築工地上嗎？等著一個鏟子挖下去，讓屍骨重見天日雪冤？

「警察大人，這裡有很死人趕快來呀」，台北市大安警分局轄內有北市第二殯儀館，常接到民眾打電話報案發生「命案」。（本報系資料照）

清明節剛過，連假那些天，除了幾處風景區人潮過多，被新冠肺炎疫情中心擔心不已外，台灣最熱鬧的地方要算是各地的公墓陵園，到處都是人山人海，因此墓園轄區的警消，處理零星不斷的火警，以及解疏導上山壅塞的交通，都要比平日還要忙碌。而這些轄區「死人」比「活人」還要多的派出所，也常會碰到一些令人哭笑不得的案子。

台北市大安警分局轄區有北市第二殯儀館，以及鄰近的許多墓園，就常常接到一些報案電話，儘管說警察心中有「正氣」，還是心裡難免還是會毛毛的，但是有人報案，他們就得處理，前往處理時，常會怪事一籮筐，讓員警又好氣又好笑。

宜蘭羅東一處工地，有流浪狗啃刁人腿，工人赫見一具已蠟化屍體。（本報系資料照）

有次，深夜派出所接到一通語氣慌張的民眾報案，報了一個台北是辛亥路的地址，報案人電話那端正經八百說，這裡「死了好多人」，你們警察要趕快派人來看看。

值班的年輕員警立即按照地址，通知巡邏警網前往察看，當員警「循址」趕往時，愈接近時愈覺得不對，這地址不就是「殯儀館」嗎？但是有民眾報案，他們還是得去察看，結果，深夜殯儀館燈光昏暗，氣氛平和無常，留守人員冷冷地告訴前來處理的警員說，「是啊，殯儀館當然都是『死人』呀」，巡邏警網恍然大悟，又被騙了，心裡一陣「XXOO」。

另有一次大白天，派出所接到一位民眾上氣不接下氣報案說，「不好了、不好了，XX公墓上有『屍體』」，警員怕又被惡作劇報案，笑笑說「公墓裡當然都是『屍體』呀。

高雄橋頭捷運站附近工地，怪手整地產出一具裝在大塑膠桶的女屍。（本報系資料照）

但是，報案人卻很正經的說，「是真的屍體，你們快來看」，因為報案人說的很認真，於是警網就開著巡邏車上山到公墓察看。果然，這次真的是「屍體」，屍塊還有被啃咬的齒痕，而且都是很小的軀體，研判是流產或夭折的嬰屍。

後來警方根據現場採證的疑似木盒、紙箱和訪查當地工作的「土公」，原來這些嬰屍是殯葬業處理墮胎和夭折的嬰屍，因為埋得太淺，被野狗拖咬出來而暴露在外。

這些轄區死人比活人還多的派出所，儘管經常處理一些「死人骨頭」的真真假假報案，但是員警說，他們都很認真處理，心存對往生者的一份敬意，自然就能獲得庇佑轄區平安。

(中時電子報)