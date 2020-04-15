民進黨全國黨代表、地方黨部主委等黨職改選，13日至17日受理登記，預計5月24日投票。前北市議員王孝維15日上午前往民進黨北市黨部，完成登記參選主委的手續，並喊出要協助奪下下屆台北市長、議會席次拚過半，鼓勵年輕人參加基層選舉，擴張里長版圖。

民進黨北市黨部主委之戰，由獲得「海國會」支持的原謝系人馬王孝維，對上與「新蘇系」結盟的「綠色友誼連線」前立委薛凌，王孝維在同黨北市議員張茂楠、阮昭雄、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧、前北市議員顏若芳的陪同下完成登記；薛凌陣營則是在14日完成領表，預計17日再登記。

「效率台北，黨務維新！」王孝維表示，感謝議會同仁的支持，他正式宣布辭掉民進黨中央執行委員，投入主委選舉，他有非常大的信心，可望在未來的精心策畫下，能夠協助奪下下屆台北市長，讓中央政策跟北市連貫，並全力為北市議員做輔選，讓議員席次增加，甚至可超越半數，以利監督台北市政。

王孝維說，他也全力支持黨籍里長，並鼓勵所有黨員跟年輕朋友參與基層選舉，一起擴張民進黨的里長版圖，最重要是招募年輕人，加入北市黨部。

至於面對對手薛凌，是否有壓力？王說，應該不會，因為民進黨是大鳴大放的民主政黨，誰來競爭報名參與，都是非常好的良性競爭，都是好事。他也坦言，疫情會影響投票率，但所有黨員對民進黨都有信心，會照中央疫情執行方式進行投票，他不太擔心，合乎中央規定，應該可以很順利。

民進黨北市黨部主委陳正德表示，薛凌陣營已有代表於14日來領表，目前主委選舉就是1位登記、1位領表，17日下午5時截止，另外過去黨職改選，北市是在敦化、石牌國中，但因疫情關係，學校不外借，現在有規畫幾個方案，看是集中一個地方還是分散人流，等黨中央中執會公布是否如期改選，就會公布地點。

(中時 )