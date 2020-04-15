內政部長徐國勇今日於立法院內政委員會答詢表示，台灣的玩具槍在全世界出口是最棒的，在生存遊戲業界中，全世界各國要買都是來跟台灣買，所以修法時希望不要影響到這些經濟活動。

內政委員會今日審查「槍砲彈藥刀械管制條例」第4、7、20之1條修正草案。徐國勇指出，目前查獲的違法槍枝，許多都是從操作槍改製，因此本次修法將研擬納入管制。

民眾黨立委張其祿質詢指出，近年來有9成的刑事犯罪都是持改造槍枝犯案。很多玩具槍一支只要4、5千元，誰都買得到，但只要再花個1萬元，就可以用4萬元賣出。

張其祿說，很多犯罪者購買這類槍枝犯案，通槍管、裝撞針後，就能變成一把具殺傷力的改造手槍。或許改造後的槍品質不會太好，可能擊發個幾發就報銷了，也正好在犯案後將槍枝丟棄湮滅證據。

張其祿表示，民眾黨修法版本第20條之1「具類似真槍之外型、構造、材質、火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具殺傷力者，為模擬槍，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關公告查禁」，將是這次修法的重中之重。

刑事局長黃明昭表示，目前槍枝大概分為幾類：1.模擬槍是有撞針的，槍管理面是用阻鐵組成，可裝填子彈；2.操作槍是不具撞針，但是用阻鐵組成也可裝填子彈；3.低動能氣體槍枝(即是一般俗稱的空氣槍、瓦斯槍、電動槍)。

徐國勇說，台灣玩具槍業者現在技術都很好，剛出廠的槍，只要把主鐵打通就能改造了，造成槍枝的氾濫，走私的槍少了，改造的槍變多了。但政府不會去打擊玩具槍業者的經濟活動，也不會讓出口受到影響，要請各位業者放心。

(中時 )